38-летний Овечкин повторил достижение в НХЛ Халла, Селянне и Сан-Луи

Сегодня, 10 апреля, «Детройт Ред Уингз» на своей площадке уступил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершилась со счётом 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился голом в концовке второго периода, который стал для него 30-м в нынешнем сезоне НХЛ. Капитан столичной команды стал шестым игроком в истории НХЛ, который начинал сезон в возрасте 38 лет или старше и при этом смог забить 30 голов в регулярке.

Трижды в возрастной категории 38+ подобным достижением отметился Горди Хоу, дважды — Джонни Буцик, по разу Бретт Халл, Теэму Селянне и Мартен Сан-Луи. Сегодня к этой группе игроков присоединился Овечкин.