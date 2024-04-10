Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

38-летний Овечкин повторил достижение в НХЛ Халла, Селянне и Сан-Луи

38-летний Овечкин повторил достижение в НХЛ Халла, Селянне и Сан-Луи
Александр Овечкин
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 апреля, «Детройт Ред Уингз» на своей площадке уступил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершилась со счётом 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился голом в концовке второго периода, который стал для него 30-м в нынешнем сезоне НХЛ. Капитан столичной команды стал шестым игроком в истории НХЛ, который начинал сезон в возрасте 38 лет или старше и при этом смог забить 30 голов в регулярке.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Фехервари) – 37:47     0:2 Овечкин (Оши) – 39:52     1:2 Кейн (Перрон, Рэймонд) – 59:58    

Трижды в возрастной категории 38+ подобным достижением отметился Горди Хоу, дважды — Джонни Буцик, по разу Бретт Халл, Теэму Селянне и Мартен Сан-Луи. Сегодня к этой группе игроков присоединился Овечкин.

Материалы по теме
Овечкин побил очередной рекорд! Забил 852-й гол в НХЛ и помог «Вашингтону» в важном матче
Овечкин побил очередной рекорд! Забил 852-й гол в НХЛ и помог «Вашингтону» в важном матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android