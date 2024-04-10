Все результаты игрового дня НХЛ 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей, ещё одна встреча продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

В Сан-Хосе продолжается матч, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Калгари Флэймз».

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 110 очками после 79 встреч. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 109 очков за 79 матчей.