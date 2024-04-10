Все результаты игрового дня НХЛ 10 апреля
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Сегодня, 10 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей, ещё одна встреча продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Лунделль (Столарз) – 12:02 (pp) 2:0 Казинс (Миккола, Беннетт) – 14:48
НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Стаал, Славин) – 30:55 0:2 Терявяйнен (Свечников, Славин) – 33:05 1:2 Макэвой (Лауко, Боквист) – 36:56 1:3 Гюнцель – 50:14 1:4 Джарвис (Шей, Стаал) – 53:22 (sh)
НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Фехервари) – 37:47 0:2 Овечкин (Оши) – 39:52 1:2 Кейн (Перрон, Рэймонд) – 59:58
НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Робертсон – 08:56 1:1 Хишир (Мерсер, Смит) – 14:25 2:1 Мерсер (Хишир) – 25:17 (pp) 2:2 Бертуцци (Доми, Маккейб) – 35:00 2:3 Джиордано (Мэттьюс, Бертуцци) – 35:09 2:4 Мэттьюс (Доми) – 47:33 2:5 Бертуцци (Маккейб, Марнер) – 58:47
НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Пойнт (Кучеров, Дюклер) – 16:31 1:1 Марченко (Силлинджер, Сиверсон) – 19:17 1:2 Марченко (Годро, Веренски) – 27:13 (pp) 2:2 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 34:17 (pp) 3:2 Чирелли (Хагель, Стэмкос) – 45:40 4:2 Стэмкос (Хагель, Чернак) – 45:56 5:2 Стэмкос (Кучеров) – 57:57
НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
9 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Слафковски (Мэтисон, Кофилд) – 01:05 2:0 Слафковски (Судзуки, Мэтисон) – 28:43 3:0 Галлахер (Ковачевич, Харрис) – 30:46 4:0 Слафковски (Савар) – 31:22 5:0 Андерсон (Харрис, Пирсон) – 32:42 6:0 Дворак (Харрис) – 35:27 6:1 Пилинг (Типпетт, Джонсон) – 44:54 7:1 Дворак (Арве-Пинар) – 50:06 8:1 Галлахер (Армиа, Ковачевич) – 51:19 8:2 Фараби (Люкселль, Кейтс) – 55:05 8:3 Джонсон (Типпетт, Хэтэуэй) – 57:10 9:3 Армиа (Галлахер, Ньюхук) – 58:17
НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Райлли (Хорват) – 04:12 2:0 Хорват (Добсон, Барзал) – 11:47 3:0 Палмьери (Нельсон, Добсон) – 13:38 3:1 Крайдер (Панарин, Зибанеджад) – 27:47 (pp) 3:2 Фокс (Крайдер, Трочек) – 35:01 (pp) 4:2 Ли (Пажо, Энгвалль) – 59:54
НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Так (Йокихарью, Байрэм) – 04:09 1:1 Робертсон (Хинц) – 06:15 1:2 Далин (Пауэр, Кребс) – 09:38 2:2 Джонстон (Харли) – 23:38 3:2 Павелски (Танев, Харли) – 27:08
НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 4
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Новак (Шервуд) – 04:05 1:1 Виларди (Шайфли, Моррисси) – 06:51 (pp) 1:2 Шайфли (Тоффоли) – 08:19 1:3 Демело (Бэррон) – 12:46 2:3 Стастни (Йози, Шервуд) – 47:34 3:3 О'Райлли (Йози, Нюквист) – 49:41 3:4 Коннор (Шайфли, Пионк) – 61:52
НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 04:34 (pp) 2:0 Маккиннон (Друен, Макар) – 08:38 2:1 Капризов (Цуккарелло, Болди) – 10:14 (pp) 2:2 Болди (Цуккарелло, Чисхольм) – 19:40 (pp) 3:2 Макар (Тэйвз, Друен) – 26:15 4:2 Маккиннон (Друен, Тэйвз) – 34:50 5:2 Маккиннон (Лехконен) – 39:08
НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Томас (Льюис, Гавриков) – 05:50 1:1 Ватрано (Гудас, Строум) – 17:46 2:1 Киллорн (Фаулер, Строум) – 41:51 3:1 Зеграс – 45:50
НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Райт (Эберле, Шварц) – 01:08 2:0 Бураковски (Бенирс, Шульц) – 02:14 (pp) 3:0 Шульц (Бьёркстранд, Бенирс) – 24:29 4:0 Танев (Гурд, Картье) – 46:38 5:0 Борген (Олексяк, Бьёркстранд) – 49:35
В Сан-Хосе продолжается матч, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Калгари Флэймз».
НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 3
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Эклунд (Зеттерлунд, Гранлунд) – 07:22 2:0 Макдональд (Хоффман) – 22:22 2:1 Андерссон (Коронато, Охотюк) – 25:35 2:2 Кадри (Шарангович, Кузьменко) – 34:51 (pp) 2:3 Кузьменко – 62:58 (pp)
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 110 очками после 79 встреч. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 109 очков за 79 матчей.
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