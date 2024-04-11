Денис Зернов отметился дублем в первом периоде пятого матча с «Автомобилистом»

В Магнитогорске в эти минуты проходит пятый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» принимает «Автомобилист». После первого периода магнитогорцы ведут в счёте 2:0.

Дублем по ходу первого периода отметился нападающий «Металлурга» Денис Зернов. Сначала форвард ловко подставил клюшку под бросок от синей линии Валерия Орехова. На последней минуте периода форвард оформил дубль, замкнув передачу на дальнюю штангу Дмитрия Силаньтева.

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Напомним, текущий счёт в серии 2-2. В четвёртой встрече «Автомобилист» вырвал победу за семь секунд до конца третьего периода (5:3).