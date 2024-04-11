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Металлург Мг — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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Игрок «Металлурга» Михайлис коньком порезал лицо главному арбитру игры с «Автомобилистом»

Игрок «Металлурга» Михайлис коньком порезал лицо главному арбитру игры с «Автомобилистом»
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В Магнитогорске в эти минуты проходит пятый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» принимает «Автомобилист». После второго периода магнитогорцы впереди со счётом 2:1.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
11 апреля 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
3 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Зернов (Орехов, Силантьев) – 09:50 (5x5)     2:0 Зернов (Силантьев) – 19:40 (5x5)     2:1 Голышев (Баранцев, Зборовский) – 37:26 (5x5)     2:2 Да Коста (Воробьёв, Макеев) – 42:54 (5x5)     3:2    

Во втором периоде нападающий «Металлурга» Никита Михайлис после падения сбил главного арбитра встречи Ивана Фатеева, после чего случайно порезал коньком лицо судьи.

ВИДЕО

Отметим, что в первом периоде дублем отметился нападающий «Металлурга» Денис Зернов. На 18-й минуте второго периода одну шайбу отыграл Анатолий Голышев.

Напомним, счёт в серии сейчас равный — 2-2. В четвёртой встрече «Автомобилист» вырвал победу за семь секунд до конца третьего периода (5:3).

Следующая игра в данной серии состоится послезавтра, 13 апреля, в Екатеринбурге. Начало встречи — в 14:00 мск.

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