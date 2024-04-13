Разин прокомментировал поражение «Металлурга» в шестом матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Автомобилиста» (3:5) в шестом матче серии полуфинала Кубка Гагарина высказался о причинах такого результата своей команды.

«Не очень было начало, пропустили глупейший гол. В принципе, первый период играли не хуже, наверное, единственный период, который по игре, как ни странно, был равным. Второй период мы полностью переигрывали, но голы почему-то залетали в наши ворота. Третий период тоже полностью провели в чужой зоне, но забили всего один гол. Вот, ждём и настраиваемся на седьмую игру», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

После сегодняшнего поражения счёт в серии стал равным — 3-3. Следующий, решающий матч команды проведут 15 апреля в Магнитогорске.