Разин прокомментировал поражение «Металлурга» в шестом матче с «Автомобилистом»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Автомобилиста» (3:5) в шестом матче серии полуфинала Кубка Гагарина высказался о причинах такого результата своей команды.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Трямкин (Эберт, Романцев) – 05:38 (5x5) 2:0 Каштанов (Романцев, Денежкин) – 26:16 (5x5) 3:0 Макеев (Голышев, Зборовский) – 27:23 (5x5) 3:1 Юров (Петунин) – 30:40 (5x5) 4:1 Баранцев (Хрипунов, Романцев) – 31:32 (5x5) 5:1 Да Коста (Голышев, Трямкин) – 37:18 (5x5) 5:2 Зернов (Акользин, Карпов) – 38:52 (5x5) 5:3 Канцеров (Силантьев) – 41:01 (5x5)
«Не очень было начало, пропустили глупейший гол. В принципе, первый период играли не хуже, наверное, единственный период, который по игре, как ни странно, был равным. Второй период мы полностью переигрывали, но голы почему-то залетали в наши ворота. Третий период тоже полностью провели в чужой зоне, но забили всего один гол. Вот, ждём и настраиваемся на седьмую игру», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
После сегодняшнего поражения счёт в серии стал равным — 3-3. Следующий, решающий матч команды проведут 15 апреля в Магнитогорске.
Комментарии
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