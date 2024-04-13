Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«У Кравца подходили слёзы». Потапов вспомнил самый трогательный момент сезона КХЛ

«У Кравца подходили слёзы». Потапов вспомнил самый трогательный момент сезона КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Авангарда» Алексей Потапов рассказал, какой момент минувшего регулярного чемпионата КХЛ тронул его больше всего.

«Для себя я выделил момент, который сделал «Авангард» в День отца, пригласив пап на матч. Это незабываемые эмоции. И самое главное, как отреагировал на тот момент ещё главный тренер омичей Кравец. Команда проигрывала по ходу матча, потом, наверное, включились отцы и сумели перевернуть ход этой встречи. На послематчевом собрании команды в раздевалке Кравец сказал такую трогательную речь. Мне кажется, у него даже подходили слёзы и ком в горле встал. Это самый трогательный момент в этом сезоне», — приводит слова Потапова Legalbet.

Напомним, 15 октября 2023 года «Авангард» провёл матч в честь отцов хоккеистов омского клуба.

Материалы по теме
Канадский нападающий Линден Вей перейдёт в «Авангард»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android