«У Кравца подходили слёзы». Потапов вспомнил самый трогательный момент сезона КХЛ

Бывший нападающий «Авангарда» Алексей Потапов рассказал, какой момент минувшего регулярного чемпионата КХЛ тронул его больше всего.

«Для себя я выделил момент, который сделал «Авангард» в День отца, пригласив пап на матч. Это незабываемые эмоции. И самое главное, как отреагировал на тот момент ещё главный тренер омичей Кравец. Команда проигрывала по ходу матча, потом, наверное, включились отцы и сумели перевернуть ход этой встречи. На послематчевом собрании команды в раздевалке Кравец сказал такую трогательную речь. Мне кажется, у него даже подходили слёзы и ком в горле встал. Это самый трогательный момент в этом сезоне», — приводит слова Потапова Legalbet.

Напомним, 15 октября 2023 года «Авангард» провёл матч в честь отцов хоккеистов омского клуба.