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Главный тренер «Вашингтона» ответил на вопрос о состоянии получившего травму Ника Дженсена

Главный тренер «Вашингтона» ответил на вопрос о состоянии получившего травму Ника Дженсена
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о состоянии своего защитника Ника Дженсена, получившего тяжёлую травму в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2) после силового приёма форварда соперников Майки Эйссимонта.

Напомним, Дженсену потребовались носилки, а судьи приняли решение не продолжать первый период. Оставшееся игровое время они компенсировали во втором.

«Поначалу, когда вы видите что-то подобное, вы думаете о худшем. Ему уже лучше. Он вышел сегодня из арены вместе со своей семьёй. Он не поехал в больницу. Это очень, очень положительный признак», — приводит слова Карбери журналист Том Гулитти в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Дженсен принял участие в 78 матчах, в которых записал в свой актив один гол и 13 результативных передач.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Милано (Пасиоретти, Лапьер) – 09:56     1:1 Дюклер (Пойнт, Рэддиш) – 13:06     2:1 Милано – 14:00     2:2 Хагель (Стэмкос, Чирелли) – 16:24     3:2 Карлсон (Строум, Уилсон) – 48:29 (pp)     4:2 Дауд (Маленстин, ван Римсдайк) – 56:46    
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