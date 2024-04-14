Главный тренер «Вашингтона» ответил на вопрос о состоянии получившего травму Ника Дженсена

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о состоянии своего защитника Ника Дженсена, получившего тяжёлую травму в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2) после силового приёма форварда соперников Майки Эйссимонта.
Напомним, Дженсену потребовались носилки, а судьи приняли решение не продолжать первый период. Оставшееся игровое время они компенсировали во втором.
«Поначалу, когда вы видите что-то подобное, вы думаете о худшем. Ему уже лучше. Он вышел сегодня из арены вместе со своей семьёй. Он не поехал в больницу. Это очень, очень положительный признак», — приводит слова Карбери журналист Том Гулитти в социальных сетях.
В нынешнем сезоне Дженсен принял участие в 78 матчах, в которых записал в свой актив один гол и 13 результативных передач.
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