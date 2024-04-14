Кросби вышел на четвёртое место по голам в НХЛ в возрасте 36 лет, лидер — Овечкин

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги(НХЛ) забросил 41 шайбу и отдал 49 результативных передач, набрав в общей сложности 90 очков.

Как сообщает Quanthockey, Кросби вышел на четвёртое место по голам в НХЛ в возрасте 36 лет, обойдя Брендана Шанахана (40). Лидером по данному показателю является российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (50 шайб в сезоне-2021-2022). На второй строчке — Теэму Селянне (48), на третьей — Фил Эспозито (42).

Этой ночью в Питтсбурге (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил «Бостон Брюинз» (4:6). Поражение от «Бостона» откатило «пингвинов» на шестое место в Столичном дивизионе. «Питтсбург» пропустил вперёд «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфию Флайерз». По итогам игрового дня именно команда Овечкина находится на месте второго уайлд-кард в плей-офф от Восточной конференции.