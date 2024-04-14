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Сможет ли «Вашингтон» удержаться в зоне плей-офф?

19 апреля 2024 года завершится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Команды сыграют несколько матчей перед тем, как определятся окончательные пары розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

Сейчас «Вашингтон Кэпиталз» набрал 87 очков после 80 матчей и занимает последнюю, вторую строчку уайлд-кард в Восточной конференции. Столичному клубу осталось провести две встречи — дома с «Бостон Брюинз» (16 апреля) и в гостях с «Филадельфией Флайерз» (17 апреля).

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Сможет ли «Вашингтон» удержаться в зоне плей-офф?»

Отметим, что у «Кэпиталс», «Детройт Ред Уингз» и «Филадельфии Флайерз» по 87 очков, у «Питтсбург Пингвинз» – 86.

Напомним, розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 начнётся в ночь на 21 апреля и закончится не позднее 24 июня.