Черкас: если поддерживаешь СКА, то ты какой-то не такой. Это неправильно

Заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас высказался об отношении к болельщикам петербургского клуба.

«Сезон был сложный, неоднозначный, но всё равно даём ему позитивную оценку. Было много изменений в составе, много молодых, много притирок, когда команда пыталась балансировать игру, и это чередовалось с поражениями. Но тренерский штаб во главе с Романом Ротенбергом нашли в себе силы и умение выйти команду на хороший уровень. Заняли второе место в регулярке, прошли первый раунд плей-офф, во втором раунде проиграла «Автомобилисту», который сейчас играет за выход в финал.

Команда на правильном пути. Когда играли звёзды, все говорили, что СКА доминирует из-за них. Сейчас в СКА нет звёзд мирового уровня, команда ровная, молодая, много интересных игроков. Конечно, всевозможные моменты в комплектовании руководство внесёт.

В плей-офф и по сезону мы столкнулись со многими моментами, которые нас не радовали. Понимаю, что медиа-пространство разделилось. Если хочешь быть хорошим, то нельзя поддерживать СКА. Если поддерживаешь, то ты какой-то не такой, не как все. На мой взгляд, это неправильно. Но ветераны СКА будут поддерживать команду и когда она играет хорошо, и когда плохо. Мы и критикуем, но критика должна быть конструктивной, а не просто лить грязь на то, что всё не так. Это не способствует улучшению игры и развитию клуба», — передаёт слова Черкаса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.