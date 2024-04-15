Черкас — о судействе в КХЛ: до анекдота дошло. «Судейскую» надо в «Камеди Клаб»

Заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас раскритиковал судейство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Когда мы подняли вопрос судейства, я говорил, что это общая проблема, а мне утверждали, что дело в СКА. Да при чём тут СКА? СКА просто послужил толчком. Проблема судейства в принципе есть. К лиге у меня есть пожелания. Хотя бы коробки давайте приведём к единому стандарту. Какие-то элементарные вещи пусть лига сделает профессиональные.

Ну и по судейству. Мы привели кучу примеров в защиту других команд. У «Локомотива» чистый гол Каюмова с лёта отменили из-за какой-то атаки вратаря, они в итоге проиграли. Или Серебряков чисто выбил шайбу, но игрок наезжает на клюшку – две минуты. Судейство говорит, что они сделали такие правила. А зачем вы так сделали? Если вратарь сбивает игрока, вопросов нет. А если игрок сам наезжает на клюшку, как же так? Было шикарное правило, если игрок в статическом положение и ему в конёк попадает шайба, это гол. Если есть движение, то гола нет. Сейчас до анекдота дошло. «Он же не замахнулся, как в футболе!». Пусть выйдет и попробует замахнуться на коньках, как в футболе. Возьмите за основу правила ИИХФ или НХЛ, добавьте что-то. Зачем чудить-то?

Согласен, судьи имеют право на ошибку. Специально стал смотреть «Судейскую», их надо в «Камеди Клаб»! Вайсфельд говорит Анисимову: «Он же ногой забивал, развернул, как в футболе, щёчкой». А Анисимов отвечает: «Он же ногой не замахнулся». А как можно на коньках замахнуться?

Вайсфельд задаёт вопрос по Грицюку. Анисимов отвечает: «Здесь судья подумал, что он так же выезжал, как в первой игре, и дал такое же удаление». Разве это объяснение главного арбитра? Есть правила, надо по ним работать. Если судья ошибся, хорошо, есть же разбор ошибок. Зачем допускать те же ошибки во второй игре подряд? Это влияет на результат матча. Ну вроде удалили, потом забили гол, вроде никто ни при чём. Но мы-то знаем, что при чём, когда обороняются вчетвером, нагружаются одни и те же люди, которые играют в меньшинстве», — передаёт слова Черкаса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.