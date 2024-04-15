А. Юдин: СКА и Питер конкурируют с Москвой, может, от этого у нас такие напасти?

Экс-защитник сборной России и СКА Александр Юдин высказался о критике в адрес петербургского клуба из-за конкуренции со столичными клубами.

«СКА и Питер конкурируют с Москвой, может, от этого у нас такие напасти? Но мы сделаем всё, чтобы питерские хоккеисты побеждали и выигрывали всё больше и больше кубков», — передаёт слова Юдина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, СКА выбыл из борьбы за Кубок Гагарина после того, как проиграл серию второго раунда плей-офф КХЛ екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 1-4.

Московские клубы КХЛ также завершили сезон в первом или втором раунде плей-офф КХЛ. ЦСКА вылетел после поражения от «Локомотива» — 1-4 в 1/8 финала, «Динамо» проиграло «Трактору» в четвертьфинале — 0-4, «Спартак» тоже на этапе 1/4 уступил «Металлургу» — 2-4.