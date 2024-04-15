Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ветеран СКА Каменев: болельщики битком забивали арену. Зрителей не обманешь!

Ветеран СКА Каменев: болельщики битком забивали арену. Зрителей не обманешь!
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-нападающий СКА Василий Каменев высказался о посещаемости матчей петербургского клуба в текущем сезоне.

«СКА собрал новый коллектив, не очень удачно начали сезон. Команде надо было притереться. Но команда играет в современный атакующий хоккей. Но зрители забивали битком «Ледовый», потом «СКА Арену». Зрителей не обманешь! Просто так ходить на хоккей, если клуб не интересный, никто не будет. Это положительный момент, и мы с оптимизмом смотрим в будущее.

СКА-1946 вышел в финал, мы все будем болеть за них. Хотелось бы не допускать ошибок, неправильных, предвзятых оценок команды в финальной серии. Судейство даже трогать не буду, надеюсь, оно будет объективным. Команде сейчас нужна поддержка, в том числе и ветеранов, и журналистов. Не хаять, а разбираться объективно, у нас спрашивать, как мы оцениваем. Руководство клуба обращало внимание на комментарии в трансляции. Так журналисты себя не должны вести. Надо вести себя поскромнее», — передаёт слова Каменева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Черкас — о судействе в КХЛ: до анекдота дошло. «Судейскую» надо в «Камеди Клаб»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android