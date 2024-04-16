Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шайба прошла в сантиметрах от штанги после броска Овечкина по пустым воротам

Шайба прошла в сантиметрах от штанги после броска Овечкина по пустым воротам
Аудио-версия:
Комментарии

Этой ночью в Вашингтоне очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Российский капитан хозяев Александр Овечкин не смог отметиться в этой встрече результативными действиями, однако в концовке встречи был близок к тому, чтобы забросить свою 853-ю шайбу за карьеру в НХЛ. После его броска по пустым воротам соперника в концовке матча шайбе не хватило лишь нескольких сантиметров, чтобы попасть в цель.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

ВИДЕО

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 38-летнего Овечкина 64 (30+34) очка в 78 матчах.

На данный момент «Вашингтон» отделяет лишь одна победа от выхода в плей-офф. В своём последнем матче регулярки «столичные» 17 апреля сыграют в гостях с «Филадельфией Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Карлсон (Строум, Уилсон) – 12:00     2:0 Дауд – 59:47    
Материалы по теме
Кто и с кем сыграет в первом раунде плей-офф НХЛ. За океаном финал регулярки! Live
Live
Кто и с кем сыграет в первом раунде плей-офф НХЛ. За океаном финал регулярки! Live
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android