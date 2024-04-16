Шайба прошла в сантиметрах от штанги после броска Овечкина по пустым воротам

Этой ночью в Вашингтоне очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Российский капитан хозяев Александр Овечкин не смог отметиться в этой встрече результативными действиями, однако в концовке встречи был близок к тому, чтобы забросить свою 853-ю шайбу за карьеру в НХЛ. После его броска по пустым воротам соперника в концовке матча шайбе не хватило лишь нескольких сантиметров, чтобы попасть в цель.

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Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 38-летнего Овечкина 64 (30+34) очка в 78 матчах.

На данный момент «Вашингтон» отделяет лишь одна победа от выхода в плей-офф. В своём последнем матче регулярки «столичные» 17 апреля сыграют в гостях с «Филадельфией Флайерз».