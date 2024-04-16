«Мы понимаем, что стоит на кону». Александр Овечкин — о победе над «Бостоном»

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем важнейшем матче НХЛ над «Бостон Брюинз» (2:0), которая сохранила «столичных» в зоне плей-офф за один матч до окончания регулярного чемпионата.

«Мы понимаем, что стоит на кону, и вы видите наши усилия. Важнейший гол Карли (Джона Карлссона. — Прим. «Чемпионата»). Отличная работа Чаки (Чарли Линдгрена. — Прим. «Чемпионата»). Я думаю мы выглядели солидно все 60 минут, и прямо сейчас мы должны сконцентрироваться на завтрашней игре. Следующий матч будет ключевым», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, на последнюю путёвку в плей-офф от Восточной конференции на данный момент претендуют сразу четыре клуба. Прямо сейчас на месте заветного второго уайлд-кард находятся именно «Кэпиталз», которым достаточно просто одержать победу в последнем матче над «Филадельфией Флайерз». В случае поражения «Вашингтона» на плей-офф смогут претендовать кто-то из трио «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз» и всё та же «Филадельфия».