Александр Овечкин сравнил нынешний сезон «Вашингтона» с сезоном-2007/2008

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнил нынешний сезон для столичного клуба с сезоном-2007/2008, когда, так же как и сейчас, клубу необходимо было побеждать в последнем матче регулярки для выхода в плей-офф.

«У нас была молодая команда, так что ситуация сейчас чем-то напоминает то время. У нас была неопытная команда, но мы держались вместе, придерживались плана и вышли в плей-офф», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, на последнюю путёвку в плей-офф от Восточной конференции на данный момент претендуют сразу четыре клуба. Прямо сейчас на месте заветного второго уайлд-кард находятся именно «Кэпиталз», которым достаточно просто одержать победу в последнем матче над «Филадельфией Флайерз». В случае поражения «Вашингтона» на плей-офф сможет претендовать одна из трёх команд: «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз» или всё та же «Филадельфия».

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