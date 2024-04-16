Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников ответил на вопрос, кого больше хочет увидеть в плей-офф — Овечкина или Малкина

Кожевников ответил на вопрос, кого больше хочет увидеть в плей-офф — Овечкина или Малкина
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос, какой клуб хочет больше увидеть в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024: «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным или «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным.

— Один из главных конкурентов «Вашингтона» за последнюю путёвку в плей-офф — «Питтсбург». Кого бы вы больше хотели увидеть в розыгрыше Кубка Стэнли — Овечкина или Малкина?

— Да они оба достойны. Всё равно наши ребята — что там, что здесь! Кого-то увидим, значит: или Александра, или Евгения.

— Главное, чтобы «Детройт» не подкрался.

— Может и такое произойти! — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, на последнюю путёвку в плей-офф от Восточной конференции на данный момент претендуют сразу четыре клуба. Прямо сейчас на месте заветного второго уайлд-кард находятся именно «Кэпиталз», которым достаточно просто одержать победу в последнем матче над «Филадельфией Флайерз». В случае поражения «Вашингтона» на плей-офф сможет претендовать одна из трёх команд: «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз» или всё та же «Филадельфия».

Материалы по теме
«Последний бой Овечкина». Как Ови переродился и вернулся в погоню за Гретцки
«Последний бой Овечкина». Как Ови переродился и вернулся в погоню за Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android