Кожевников ответил на вопрос, кого больше хочет увидеть в плей-офф — Овечкина или Малкина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос, какой клуб хочет больше увидеть в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024: «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным или «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным.

— Один из главных конкурентов «Вашингтона» за последнюю путёвку в плей-офф — «Питтсбург». Кого бы вы больше хотели увидеть в розыгрыше Кубка Стэнли — Овечкина или Малкина?

— Да они оба достойны. Всё равно наши ребята — что там, что здесь! Кого-то увидим, значит: или Александра, или Евгения.

— Главное, чтобы «Детройт» не подкрался.

— Может и такое произойти! — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, на последнюю путёвку в плей-офф от Восточной конференции на данный момент претендуют сразу четыре клуба. Прямо сейчас на месте заветного второго уайлд-кард находятся именно «Кэпиталз», которым достаточно просто одержать победу в последнем матче над «Филадельфией Флайерз». В случае поражения «Вашингтона» на плей-офф сможет претендовать одна из трёх команд: «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз» или всё та же «Филадельфия».