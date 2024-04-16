«Какая трагедия?» Экс-тренер сборной России — о возможном непопадании Овечкина в плей-офф

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал возможное непопадание «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным в плей-офф НХЛ.

— Александр Овечкин может не попасть в плей-офф. Станет ли это трагедией?

— Давайте всё-таки уточним. Что значит Овечкин? Александр играет в команде. Овечкин не играет сам за себя, он не теннисист, который сам для себя определяет, куда ехать, когда ехать. Он играет в команде. И то, что Овечкин как игрок этой команды тоже не попадёт в плей-офф, — это, наверное, будет обидно. И для болельщиков в Северной Америке, и для нас, потому что многие болеют за команду Овечкина, в том числе за него персонально.

Ну а трагедия… Ну какая это трагедия? Это спорт. Сильнейший побеждает. Так, по крайней мере, должно было быть. Так написано в Олимпийской хартии. Да, расстроятся люди. Но это не смертельно, — сказал Плющев корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.