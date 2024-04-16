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RMNB — о решающем матче «Вашингтона»: дышите глубже и приготовьте валидол

RMNB — о решающем матче «Вашингтона»: дышите глубже и приготовьте валидол
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Североамериканское издание Russian Machine Never Breaks поделилось ожиданиями от матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Филадельфией Флайерз», который во многом повлияет на определение последнего участника розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дышите глубже и приготовьте валидол. Заключительный матч «Вашингтона» в регулярном сезоне-2023/2024 с «Филадельфией» — это всё или ничего», — написано в статье.

Напомним, на последнюю путёвку в плей-офф от Восточной конференции на данный момент претендуют сразу четыре клуба. Прямо сейчас на месте заветного второго уайлд-кард находятся именно «Кэпиталз», которым достаточно просто одержать победу в последнем матче над «Филадельфией Флайерз». В случае поражения «Вашингтона» на плей-офф сможет претендовать одна из трёх команд: «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз» или всё та же «Филадельфия».

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