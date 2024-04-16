RMNB — о решающем матче «Вашингтона»: дышите глубже и приготовьте валидол

Североамериканское издание Russian Machine Never Breaks поделилось ожиданиями от матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Филадельфией Флайерз», который во многом повлияет на определение последнего участника розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Дышите глубже и приготовьте валидол. Заключительный матч «Вашингтона» в регулярном сезоне-2023/2024 с «Филадельфией» — это всё или ничего», — написано в статье.

Напомним, на последнюю путёвку в плей-офф от Восточной конференции на данный момент претендуют сразу четыре клуба. Прямо сейчас на месте заветного второго уайлд-кард находятся именно «Кэпиталз», которым достаточно просто одержать победу в последнем матче над «Филадельфией Флайерз». В случае поражения «Вашингтона» на плей-офф сможет претендовать одна из трёх команд: «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз» или всё та же «Филадельфия».