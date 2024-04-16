«Сам бы он никогда не ушёл». Первый тренер Миронова об уходе защитника из «Динамо»

Александр Филиппов, первый тренер защитника Андрея Миронова подтвердил, что игрок уходит из московского «Динамо». Ранее в СМИ объявили, что капитан «Динамо» скорее всего подпишет контракт со «Спартаком». Руководство бело-голубых пока не объявляло об уходе Миронова.

«Да, он мне сказал, что ему пришлось уйти. Сам бы он никогда не ушёл. Он намекнул, что в «Спартак», потому что сказал, что никуда из Москвы уезжать не хочет. Скорее всего, в «Спартак. Андрей – динамовский воспитанник, как и я. Он просто так не уйдёт», – цитирует Филиппова ТАСС.

29-летний Миронов установил рекорд «Динамо» по количеству игр в чемпионатах страны. Всего в 644 матчах Миронов набрал 173 очка — забросил 43 шайбы и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+48».