Бурная реакция Александра Овечкина на важнейший гол в ворота «Филадельфии»

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости идёт перерыв после первого периода. Счёт в матче — 1:0 в пользу «Кэпиталз».

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин забросил шайбу в концовке первого периода. Россиянин записал на свой счёт 31-й гол в текущем сезоне НХЛ. Овечкин продемонстрировал бурную реакцию после заброшенной шайбы.

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После 81 матча «Филадельфия» занимает 11-е место в Восточной конференции с 87 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке на Востоке, набрав 89 очков в 81 игре. Обе команды претендуют на выход в плей-офф НХЛ.