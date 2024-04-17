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Бурная реакция Александра Овечкина на важнейший гол в ворота «Филадельфии»

Бурная реакция Александра Овечкина на важнейший гол в ворота «Филадельфии»
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В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости идёт перерыв после первого периода. Счёт в матче — 1:0 в пользу «Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2-й период
0 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Макилрат, Оши) – 18:08    

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин забросил шайбу в концовке первого периода. Россиянин записал на свой счёт 31-й гол в текущем сезоне НХЛ. Овечкин продемонстрировал бурную реакцию после заброшенной шайбы.

ВИДЕО

После 81 матча «Филадельфия» занимает 11-е место в Восточной конференции с 87 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке на Востоке, набрав 89 очков в 81 игре. Обе команды претендуют на выход в плей-офф НХЛ.

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