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Овечкин стал 13-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1550 очков за карьеру в лиге

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости закончился первый период. Счёт в матче — 1:0 в пользу «Кэпиталз».

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился голом. Результативные передачи на счету Дилана Макилрата и Ти Джея Оши. Таким образом, российский форвард стал 13-м игроком в истории НХЛ, который набрал 1550 очков за карьеру в лиге.

В тройке лучших по количеству набранных очков в истории турнира находятся Уэйн Гретцки (2857), Яромир Ягр (1921) и Марк Мессье (1887).

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 853 гола и сделал 697 результативных передач в 1426 матчах.

После 81 матча «Филадельфия» занимает 11-е место в Восточной конференции с 87 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке на Востоке, набрав 89 очков в 81 игре. Обе команды претендуют на выход в плей-офф НХЛ.

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Овечкин и Кемпер вышли на тренировку с детьми: