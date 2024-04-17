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Овечкин дал комментарий после первого периода решающего матча сезона с «Филадельфией»

Овечкин дал комментарий после первого периода решающего матча сезона с «Филадельфией»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дал комментарий в перерыве матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3-й период
1 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Макилрат, Оши) – 18:08     1:1 Джонсон – 32:29    

«Мы повели в одну шайбу. Все стараются сыграть осторожно. У нас есть моменты, у них есть моменты. Мы просто стараемся продолжать играть.

Что хотел бы увидеть во втором периоде? Надеюсь, мы будем продолжать вести в счёте», — сказал Овечкин в перерыве после первого периода.

Напомним, Александр Овечкин отметился голом. Результативные передачи на счету Дилана Макилрата и Ти Джея Оши. Россиянин забросил свою 31-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ.

После 81 матча «Филадельфия» занимает 11-е место в Восточной конференции с 87 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке на Востоке, набрав 89 очков в 81 игре. Обе команды претендуют на выход в плей-офф НХЛ.

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