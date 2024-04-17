Защитник «Филадельфии» разломал напополам клюшку игрока «Вашингтона». Судьи промолчали

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче ничейный — 1:1.

Защитник «Филадельфии» разломал напополам клюшку игрока «Вашингтона» — но рефери не отметили этот эпизод.

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Напомним, на последнюю путёвку в плей-офф от Восточной конференции на данный момент претендуют сразу четыре клуба. Прямо сейчас на месте заветного второго уайлд-кард находятся именно «Кэпиталз», которым достаточно просто одержать победу в последнем матче над «Филадельфией Флайерз». В случае поражения «Вашингтона» на плей-офф сможет претендовать одна из трёх команд: «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз» или всё та же «Филадельфия».

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