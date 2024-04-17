«Не верю, что это случилось на самом деле». Фридман — о развязке матча «Вашингтона»

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман оценил развязку матча между «Филадельфией» и «Вашингтоном», в котором «лётчикам» была необходима победа в основное время. Тренерский штаб «Флайерз» заменил вратаря шестым полевым, и «Вашингтон» забил победный гол в пустые ворота и оформил путёвку в плей-офф. Перед матчем Фридман писал о таком возможном ходе событий.

«Не могу поверить, что это действительно произошло. Но после незасчитанного гола хоккейные боги должны были уготовить «Флайерз» лучшую участь», — написал Фридман в своей соцсети.

Благодаря этой победе «Вашингтон» попал в плей-офф, где в первом раунде сыграет с «Рейнджерс». В нынешнем сезоне НХЛ команды встречались четыре раза и одержали по две домашние победы: «Вашингтон» был сильнее со счётом 4:0 и 3:2, «Рейнджерс» — со счётом 5:1 и 2:1.