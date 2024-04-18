Купер сообщил, что Уэйн Гретцки поздравил Никиту Кучерова со 100 ассистами за сезон

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер сообщил, что Уэйн Гретцки поздравил нападающего Никиту Кучерова со 100 ассистами за сезон. Россиянин отметился голом и результативной передачей в заключительном матче регулярного сезона с «Торонто» (6:4).

«Есть один игрок в истории НХЛ, которому удавалось сделать это 11 раз. Но это настолько сложно, это невероятное достижение. И два игрока сделали это в одном сезоне — это очень круто! Я сейчас говорил о Величайшем — первое сообщение, которое я получил сегодня после матча, было от него. Он похвалил Никиту Кучерова. Это было очень круто», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Кучеров стал пятым игроком в истории НХЛ, кто набирал минимум 100 результативных передач в сезоне.