Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Особенный момент». Кучеров оценил своё достижение в 100 передач за сезон в НХЛ

«Особенный момент». Кучеров оценил своё достижение в 100 передач за сезон в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров поделился эмоциями о том, что для него значат 100 результативных передач за сезон. Россиянин забил гол и отдал результативный пас в заключительном матче регулярного сезона с «Торонто» (6:4). По итогам регулярки Кучеров набрал 144 (44+100) очка.

«Особенный момент для меня. Спасибо моим товарищам по команде и тренерскому штабу за то, что они дали мне возможность добиться успеха. Мне повезло находиться рядом с великими игроками и играть с великими игроками, это хороший момент», — цитирует Кучерова пресс-служба клуба.

Кучеров стал первым россиянином в истории, а также вторым игроком в XXI веке после Коннора Макдэвида, которому покорилась данная отметка. Всего лишь пятеро хоккеистов в истории НХЛ добирались до отметки в 100 результативных передач за сезон.

Материалы по теме
Кто MVP, если не он? Кучеров отдал 100-й ассист, а Маккиннон может забыть про «Арт Росс»
Кто MVP, если не он? Кучеров отдал 100-й ассист, а Маккиннон может забыть про «Арт Росс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android