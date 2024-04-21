Форвард «Флориды» Беннет — о сериях с «Тампой»: теперь мы совершенно другая команда

Нападающий «Флориды» Сэм Беннет поделился ожиданиями от предстоящей серии с «Тампа-Бэй». Команды в третий раз за последние четыре года встретятся в плей-офф, предыдущие две серии остались за хоккеистами «Лайтнинг».

«Теперь мы совершенно другая команда. Мы играем в другом стиле, по другой системе. В нашей команде много ребят, кто принимал участие в тех сериях, но мы уже совсем другая команда. В нынешнем противостоянии не будет ничего похожего на прошлую нашу игру», — цитирует Беннета пресс-служба клуба.

Противостояние этих команд является дерби штата Флориды и носит принципиальный характер. В прошедшем регулярном чемпионате «Флорида» дважды обыграла «Тампу», уступив единожды. Первый матч серии состоится сегодня, 21 апреля и начнётся в 19:30 мск.