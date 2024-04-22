Сумеет ли «Локомотив» впервые в истории КХЛ выиграть Кубок Гагарина с 0-2 в финале?

Сегодня, 22 апреля, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» состоится третий матч финала Кубка Гагарина — 2024 между «Локомотивом» и «Металлургом». Матч начнётся в 19:00 мск. После двух матчей серии впереди магнитогорцы со счётом 2-0.

Первые два матча серии в Магнитогорске остались за «Металлургом». Магнитогорцы одержали победы со счётом 2:1 и 1:0. Ещё ни одна команда в истории КХЛ не выигрывала финал Кубка Гагарина, уступая со счётом 0-2 в финальной серии.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сумеет ли «Локомотив» впервые в истории КХЛ выиграть Кубок Гагарина с 0-2 в финале?»

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.