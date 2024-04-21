Дмитрий Куликов мощным силовым сбил шлем с форварда «Тампы» в матче плей-офф НХЛ

В данный момент на стадионе «Амерант Банк Арена» (Санрайз, США) проходит первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев льда.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На первых минутах стартового отрезка российский защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов применил мощный силовой приём на нападающем соперников Майки Эйссимонте, и, впечатав в борт, сбил с него шлем.

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Форвард «Лайтнинг» самостоятельно поднялся и продолжил встречу.

Напомним, «Тампа» зашла в плей-офф с шестого места, набрав в 82 встречах 98 очков. «Флорида» заняла третье место, заработав 110 очков.