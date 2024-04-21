«Тампа» нанесла первый бросок по воротам «Флориды» только на 16-й минуте матча

В данный момент на стадионе «Амерант Банк Арена» (США) проходит первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Идёт первый период, счёт 1:1.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый бросок в створ ворот Сергея Бобровского «Тампа» смогла нанести только на 16-й минуте матча. А уже на 17-й сравняла счёт. Автором заброшенной шайбы стал нападающий Брэндон Хагель.

До этого практически вся игра проходила в зоне гостей. «Пантерз» открыли счёт на седьмой минуте стартового отрезка. Гол забил Сэм Райнхарт.

Напомним, «Тампа» зашла в плей-офф с шестого места, набрав в 82 встречах 98 очков. «Флорида» заняла третье место, заработав 110 очков.