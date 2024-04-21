Тарасенко жёстко уложил Кучерова на лёд в матче плей-офф НХЛ. Видео
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В данный момент на стадионе «Амерант Банк Арена» (Сайнрайз, США) проходит первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между местной «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Идёт второй период, счёт равный — 1:1.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3-й период
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 06:17 (5x5) 1:1 Хагель (Чирелли, Стэмкос) – 16:04 (5x5) 2:1 Вераге (Барков, Ткачук) – 40:58 (5x4)
На последних минутах стартового отрезка лидера «Тампы» Никиту Кучерова уложили на лёд мощным силовым приёмом. Сначала на чужой синей линии его встретил форвард «Пантерз» Александр Барков, а затем жёсткий хит применил российский нападающий Владимир Тарасенко.
После этого Кучеров поднялся и смог продолжить встречу.
Напомним, «Лайтнинг» зашли в плей-офф с шестого места, набрав в 82 встречах 98 очков. «Флорида» заняла третье место, заработав 110 очков.
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