Хоккеисты ЦСКА Нестеров, Мамин и Григоренко посетили матч «Реал» — «Барселона»

Игроки хоккейного клуба ЦСКА Максим Мамин, Михаил Григоренко и Никита Нестеров посетили матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу между «Реалом» и «Барселоной», который состоялся в Мадриде в воскресенье, 21 апреля. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:2.

Армейцы болели за мадридский клуб и были в футболках с эмблемой «Реала».

Фото: Соцсети Михаила Григоренко

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву». Это случилось впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах он уступил омскому «Авангарду» с таким же счётом в серии. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.