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Защитник «Спартака» Рукавишников оценил прошедший сезон КХЛ

Защитник «Спартака» Рукавишников оценил прошедший сезон КХЛ
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Защитник «Спартака» Роман Рукавишников высказался о своём первом сезоне в команде и подвёл его итоги.

— После встречи с болельщиками полегчало на душе? Отлегла горечь поражения?

— Конечно, проигрывать всегда неприятно. Считаю, что нам было по силам преодолеть «Металлург»: начни пятый матч иначе — и, глядишь, вытащили бы серию. Встреча с болельщиками — большая отдушина. Люди к нам подходили, жали руку и благодарили за сезон. Я не ожидал такого потока, если честно. Это очень приятно!

— А как в целом оценишь сезон-2023/2024?

— Нельзя сказать, что я им доволен, думаю на «3+» или на «4-», кому как нравится. Необходимо больше трудиться, к чему с детства и приучал отец, — проделаю работу над ошибками и буду после отпуска готовиться к следующему сезону. «Спартак» сильно заявил о себе в этом году, поэтому сбавлять обороты уже недопустимо, — приводит слова Рукавишникова сайт «В тени рекордов хоккейная жизнь».

Напомним, «Спартак» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина после того, как во втором раунде проиграл «Металлургу» со счётом 2-4.

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