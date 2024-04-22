«Василевский вертелся как волчок». Дементьев прокомментировал поражение «Тампы»

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о матче серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Флориде Пантерз» со счётом 2:3.

«Начнём с того, что «Флорида» вообще очень активно начала эту игру. Создала такое сумасшедшее давление на ворота Василевского, что он вертелся как волчок в этой ситуации. И при первой полноценной атаке, в которой «Тампа» смогла нанести несколько бросков, они смогли поразить ворота. Это были вообще первые броски за матч — в конце периода.

Да, действительно, «Флорида» выглядит очень мощно. Команда сделала выводы из предыдущих лет, когда присутствовала расслабленность. Ну и хочу отметить Баркова в этой игре. Очень сильный игрок, сыграл очень полезно во всех компонентах, включая выигранные вбрасывания, передачи, организацию игры. Закрывал обзор Василевскому.

И Василевского-то сложно обвинить в пропущенных шайбах. Потому что там и рикошеты, и в пустые ворота», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.