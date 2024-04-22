Агент объяснил, почему Овечкин в четвёртый раз ни разу не бросил в створ в матче плей-офф

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал о причинах низкой результативности капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в первом матче первого раунда плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс».

— Александр Овечкин в четвёртый раз в карьере не смог нанести ни одного броска в створ ворот соперника в матче плей-офф…

— «Рейнджерс» прекрасно понимают, какое оружие в руках «Вашингтона» — в лице Александра Овечкина. С ним играли очень плотно, ему не давали шансов, достаточно большое блокированных бросков. Причём со стороны обеих команд. Самоотверженная игра «Рейнджерс». Ну и, опять же, может быть, здесь не хватило удачи Александру попасть в створ ворот. На последнем рубеже очень удачно играл Шестёркин, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.