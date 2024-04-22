Форвард «Северстали» рассказал, кого из россиян считает фаворитом в борьбе за Кубок Стэнли

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин рассказал, у кого из россиян, играющих в текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), наилучшие шансы выиграть Кубок Стэнли.

«Конечно, лучше всех идёт команда Панарина — «Нью-Йорк Рейнджерс». В хорошей форме находятся и показывают интересную игру. В плей-офф, правда, они обычно плохо выступают — не блистают. Возможно, далеко зайдут, пора бы уже (смеётся). А так – смотришь и кайфуешь от хоккея.

Если Кучеров будет так же и в плей-офф забивать-отдавать, то наилучшие шансы на Кубок Стэнли у его команды. 50% голов в регулярке за «Тампу» — показывают его уровень, он решает игру, результат. Поэтому среди российских хоккеистов, выступающих в НХЛ, отдам предпочтение «Лайтнинг». Но и вратари будут решать: Василевский, Шестёркин», — приводит слова Аймурзина Legalbet.