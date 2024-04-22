Известный агент рассказал, есть ли у «Вашингтона» шансы в серии плей-офф с «Рейнджерс»

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал, есть ли у «Вашингтона» шансы в серии плей-офф с «Рейнджерс». Первый матч серии закончился уверенной победой «Рейнджерс» со счётом 4:1.

«Конечно, великолепная игра Шестёркина приносит свои плоды, вселяет уверенность в команду. Огромное количество силовых приёмов. Это вообще про все матчи можно сказать, что там невообразимое количество силовых приёмов было. И это физическое давление, которое команды оказывали друг на друга, — это вообще отдельная история.

— Есть ли у такого «Вашингтона» шансы против «Рейнджерс»?

— Считаю, что шансы есть. И они проявятся чуть позже. Потому что по самой игре нельзя сказать, что она была безоговорочно проигрышной для «Кэпиталз». Поймите верно: моральное состояние хоккеистов в «Вашингтоне» было таково, что самым главным было попасть в плей-офф, и в последнем матче этот вопрос решился. Команда попала, игроки выдохнули, определённая пауза – и вот сейчас им нужно собраться для того, чтобы показать во всей красе свою игру. Понятно, что «Рейнджерс» в этой игре были активнее, нежели «Вашингтон», реализовали свои моменты. Причём благодаря великолепной игре перед воротами, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.