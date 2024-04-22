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Известный агент рассказал, есть ли у «Вашингтона» шансы в серии плей-офф с «Рейнджерс»

Известный агент рассказал, есть ли у «Вашингтона» шансы в серии плей-офф с «Рейнджерс»
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал, есть ли у «Вашингтона» шансы в серии плей-офф с «Рейнджерс». Первый матч серии закончился уверенной победой «Рейнджерс» со счётом 4:1.

«Конечно, великолепная игра Шестёркина приносит свои плоды, вселяет уверенность в команду. Огромное количество силовых приёмов. Это вообще про все матчи можно сказать, что там невообразимое количество силовых приёмов было. И это физическое давление, которое команды оказывали друг на друга, — это вообще отдельная история.

— Есть ли у такого «Вашингтона» шансы против «Рейнджерс»?
— Считаю, что шансы есть. И они проявятся чуть позже. Потому что по самой игре нельзя сказать, что она была безоговорочно проигрышной для «Кэпиталз». Поймите верно: моральное состояние хоккеистов в «Вашингтоне» было таково, что самым главным было попасть в плей-офф, и в последнем матче этот вопрос решился. Команда попала, игроки выдохнули, определённая пауза – и вот сейчас им нужно собраться для того, чтобы показать во всей красе свою игру. Понятно, что «Рейнджерс» в этой игре были активнее, нежели «Вашингтон», реализовали свои моменты. Причём благодаря великолепной игре перед воротами, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 22:20 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ремпе (Веси, Гудроу) – 24:17 (5x5)     2:0 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 24:50 (5x5)     3:0 Веси (Гудроу) – 26:23 (5x5)     3:1 Фехервари (Уилсон, Протас) – 27:31 (5x5)     4:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 56:17 (5x5)    
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