Нападающий «Северстали» Аймурзин: НХЛ надо попробовать ввести перекрёстный плей-офф

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин высказал мнение, что Национальной хоккейной лиге стоит рассмотреть введение перекрёстного формата в плей-офф.

«В плей-офф НХЛ явных фаворитов нет, это уже давно понятно. «Эдмонтон» с «Лос-Анджелесом» третий год подряд сыграют между собой, интересно посмотреть, чему они научились за эти годы друг у друга. Может, им стоит попробовать перекрёстный плей-офф, как у нас (смеётся). Но, думаю, у них и так со зрелищностью всё в порядке, нет смысла что-то менять», — приводит слова Аймурзина Legalbet.

Напомним, в текущем сезоне Континентальная хоккейная лига ввела перекрёстный формат плей-офф со второго раунда. Ранее команды из разных конференций встречались между собой только в финале Кубка Гагарина.