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Игрок «Ак-Барса» Семёнов объяснил, в чём секрет результативности его звена

Игрок «Ак-Барса» Семёнов объяснил, в чём секрет результативности его звена
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Нападающий «Ак-Барса» Кирилл Семёнов рассказал, в чём причина результативной игры его связки со Станиславом Галиевым и Семёном Кошелевым.

«Ничего сверхъестественного нет. Нашли общий язык, свою игру, отсюда и пошла статистика. Зинэтула Хайдярович предложил нам объединиться в тройке, мы сразу нашли взаимопонимание. У Билялетдинова особые требования к звеньям в вопросах баланса игры в обороне и атаке. У нас получилось подстроиться и выдать хороший результат. Билялетдинов – великий тренер, знает в хоккее всё. Многие нюансы, которые он подсказал, помогли не только моему развитию, но и другим хоккеистам «Ак Барса» — приводит слова Семёнова «Татар-информ».

В текущем сезоне Семёнов провёл в КХЛ 73 матча, в которых набрал 41 (13+28) очко.

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