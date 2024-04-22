Известный эксперт назвал компонент, порадовавший его в первых матчах плей-офф НХЛ

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал, что его обрадовало в первых матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Да, действительно, Бобровский сыграл очень хороший матч. Нельзя сказать, что пропущенная шайба была логичной. Она была непростой. Там было несколько бросков, которые Сергей отразил, в итоге всё равно шайба вылетела вперёд, и накатывающийся игрок «Тампы» её забросил.

Вообще, хочу отметить, что и в «Тампе», и во «Флориде», и в «Нью-Йорке», и в «Колорадо», и в «Торонто» играли российские вратари. Этот компонент очень сильно радует», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, вчера, 21 апреля, в первом матче серии плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 17 сейвов.