Вратарь «Металлурга» Набоков совершил великолепное спасение в матче с «Локомотивом»

В данный момент в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» проходит третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Локомотивом» и «Металлургом». Идёт второй период, счёт 0:0.

В конце стартового отрезка голкипер гостей Илья Набоков совершил великолепный сейв, не дав переиграть себя нападающему «Локомотива» Даниилу Буту.

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Таким образом, счёт в матче пока не открыт. На 14-й минуте встречи железнодорожники почти распечатали ворота Набокова, однако гол Степана Никулина не был засчитан. После видеопросмотра судьи определили, что перед голом Степана Никулина было положение «вне игры».

Сейчас «Локомотив» уступает в серии со счётом 0-2.

Напомним, «Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.