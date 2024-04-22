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Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
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Вратарь «Металлурга» Набоков совершил великолепное спасение в матче с «Локомотивом»

Вратарь «Металлурга» Набоков совершил великолепное спасение в матче с «Локомотивом»
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В данный момент в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» проходит третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Локомотивом» и «Металлургом». Идёт второй период, счёт 0:0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 3-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3-й период
0 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Силантьев (Зернов, Канцеров) – 34:56 (5x5)    

В конце стартового отрезка голкипер гостей Илья Набоков совершил великолепный сейв, не дав переиграть себя нападающему «Локомотива» Даниилу Буту.

ВИДЕО

Таким образом, счёт в матче пока не открыт. На 14-й минуте встречи железнодорожники почти распечатали ворота Набокова, однако гол Степана Никулина не был засчитан. После видеопросмотра судьи определили, что перед голом Степана Никулина было положение «вне игры».

Сейчас «Локомотив» уступает в серии со счётом 0-2.

Напомним, «Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.

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