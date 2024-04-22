Защитник «Кэпиталз» травмировался в игре с «Рейнджерс», ранее выбыли ещё 2 игрока обороны

Daily Faceoff со ссылкой на главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» Спенсера Карбери сообщил, что защитник Винсент Иорио выбыл из-за травмы нижней части тела, полученной во вчерашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Иорио получил повреждение после силового приёма форварда Алекси Лафреньера в тот момент, когда вторую шайбу в ворота «Вашингтона» забросил российский нападающий Артемий Панарин.

Отметим, что защитники Ник Дженсен и Расмус Сандин по-прежнему травмированы и в полной мере не принимают участия в тренировочном процессе. Таким образом, «столичные» потеряли сразу трёх игроков обороны.

Напомним, вчера, 21 апреля, «Вашингтон» в первом матче плей-офф НХЛ уступил «Рейнджерс» со счётом 1:4.