Крикунов — о 17 игроках СКА в «России 25»: многие уже отдыхают, а они работают для сборной

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что спарринги с Казахстаном и Беларусью будут очень полезными для игроков сборной.

«Мне довелось работать, и в Казахстане, и в Беларуси, и я прекрасно знаю и понимаю, как там ждут игр со сборной России. Для любого игрока международный матч – это шанс проявить себя и заявить о себе в полный голос. Игры будут очень полезными для всех. Читаю иногда мнения некоторых специалистов, которые говорят, что в сборную тянут игроков СКА. С этим я категорически не согласен! Многие команды уже отдыхают, а игроки СКА продолжают работать на благо сборной. Сразу 17 игроков СКА попали в список на предстоящие матчи. Подобный тур будет не первый раз, и я уверен, что в каждом из четырёх городов, где будут игры (Астана, Омск, Тула и Минск), арены будут заполнены. Приезд национальных команд в любой город вызывает огромный интерес у местных болельщиков» — сказал Крикунов «Чемпионату».