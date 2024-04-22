Разин: в сезоне я раз пять всего порадовался громко. И все эти матчи «Металлург» проиграл

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Локомотивом» (2:1 ОТ) в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ объяснил, почему ведёт себя очень сдержанно на лавке.

— В чём суть сдерживания эмоций тренерами «Металлурга»? Что это даёт?

— Я могу только свою сдержанность объяснить. В этом сезоне я, наверное, раз пять всего лишь громко порадовался, и мы все эти матчи проиграли. Поэтому я стою и думаю, что не нужно проявлять эмоции.

— Пришлось сейчас в раздевалке успокаивать ребят?

— Я стараюсь после побед краткую речь сказать, чтобы ребята быстрее восстанавливались. А эмоции они сами контролируют, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Магнитогорцы повели в серии со счётом 3-0 и теперь находятся в шаге от Кубка Гагарина.