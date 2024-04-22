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Никитин – о третьем поражении «Локомотива» в финале КХЛ: особо не объяснишь

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:2ОТ) в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ.

Это, наверное, хоккей. Здесь особо не объяснишь, расстраиваться некогда, готовимся к следующей игре.

— Всего две заброшенные шайбы за десять периодов, хотя моментов море. Почему?

— Думаю, здесь нужно сопернику отдать должное. Где-то торопят, где-то позиции недостаточно удобные, вратарь подтаскивает. Но нужно с самих себя спрашивать. Есть моменты, их достаточно, чтобы… Работаем, но это дежурное слово. Нужно забивать, согласен.

— Может, проблема в том, что слишком хотят?

— Ну, если сильно хотеть будем, то всё равно зайдёт, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Сейчас железнодорожники уступают в серии со счётом 0-3.