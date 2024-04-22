Никитин: у «Локомотива» ситуация не критическая. Задача сейчас такая же, как у «Магнитки»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после поражения от «Металлурга» (1:2 ОТ) в третьем матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина — 2024 заявил, что не считает эту ситуацию критической.

— Пришло ли сейчас время рисковать?

— У нас команда «Локомотив» из Ярославля. Не хочу на каждой пресс-конференции обсуждать персоналии, идёт финал плей-офф.

— А если говорить о каком-то отходе в сторону от вашей системы в такой критической ситуации?

— У нас ситуация не критическая. Задача такая же, как у «Металлурга» — выиграть следующий матч. Если к этому так относиться, то…

— У «Локомотива» есть ресурс мастерства, чтобы повторить подвиг СКА и выиграть серию с 0-3?

— У нас нет задачи повторить подвиг. Простая задача – выиграть следующий матч. Если так относиться, то это не какой-то невыполнимый пазл. Не нужно стараться повторить чьи-то достижения, а просто настраиваться на следующий матч, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.