Разин: ситуация не предвещала гол «Локомотива». А в овертайме «Металлургу» повезло

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил третий матч серии финала плей-офф КХЛ с «Локомотивом», в котором его команда добилась третьей победы в серии.

«Очень тяжёлая игра. Сегодня много приходилось обороняться, много ловили шайб на себя. Впервые в этом плей-офф выиграли этот компонент. Жаль, что пропустили в третьем периоде, ситуация не предвещала. Затем было тяжело, соперник вдохновился, трибуны зарядили. Но мы выстояли, а в овертайме повезло. Везёт, наверное, сильнейшим», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Теперь магнитогорцы повели в серии со счётом 3-0 и сейчас находятся в шаге от Кубка Гагарина.

Напомним, ещё ни одна команда в истории лиги не выигрывала финал Кубка Гагарина, уступая со счётом 0-3 в финальной серии.