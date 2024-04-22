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Разин: ситуация не предвещала гол «Локомотива». А в овертайме «Металлургу» повезло

Разин: ситуация не предвещала гол «Локомотива». А в овертайме «Металлургу» повезло
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил третий матч серии финала плей-офф КХЛ с «Локомотивом», в котором его команда добилась третьей победы в серии.

«Очень тяжёлая игра. Сегодня много приходилось обороняться, много ловили шайб на себя. Впервые в этом плей-офф выиграли этот компонент. Жаль, что пропустили в третьем периоде, ситуация не предвещала. Затем было тяжело, соперник вдохновился, трибуны зарядили. Но мы выстояли, а в овертайме повезло. Везёт, наверное, сильнейшим», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Теперь магнитогорцы повели в серии со счётом 3-0 и сейчас находятся в шаге от Кубка Гагарина.

Напомним, ещё ни одна команда в истории лиги не выигрывала финал Кубка Гагарина, уступая со счётом 0-3 в финальной серии.

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