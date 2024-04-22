Петунин прокомментировал удивительную победную шайбу в ворота «Локомотива»

Нападающий «Металлурга» Александр Петунин после победы над «Локомотивом» (2:1 ОТ) в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ рассказал, как получилось забросить победную шайбу.

— Расскажите про свой победный гол.

— Пресс отдал мне пас, хотел отдать Михайлису, надеялся на отскок.

— «Металлургу» проще от того, что «Локомотив» считали фаворитом?

— Сложно сказать. На всех есть в финале давление. Большинство игроков играют первый раз. Все в равных условиях. Ещё не осознали, что в шаге от победы. Надо настраиваться на одну победу, — передаёт слова Петунина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Таким образом, магнитогорцы повели в серии со счётом 3-0 и теперь находятся в шаге от Кубка Гагарина.