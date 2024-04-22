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«До этого не видел такого». Форвард «Локомотива» Никулин — об отменённых шайбах в финале

«До этого не видел такого». Форвард «Локомотива» Никулин — об отменённых шайбах в финале
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Нападающий «Локомотива» Степан Никулин после поражения от «Металлурга» (1:2 ОТ) в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ — 2024 высказался о многочисленных отменах голов.

— Проиграли матч. Играли лучше. Такое бывает. Готовимся к следующему матчу, главное, его выиграть, а дальше разберёмся. Везение тоже нужно заслужить. Значит, пока не заслуживаем.

— Какие мысли были после отменённого гола?
— Тяжело. Не знаю, что сказать. Видимо, не заслужили этот гол. Три гола в финале отменяют. До этого не видел такое, — передаёт слова Никулина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В первом периоде Никулин забил гол, который затем был отменён. После запроса судьи определили, что перед взятием ворот было положение «вне игры».

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